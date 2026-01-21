0度線下修觸及台灣 專家：直逼寒流連凍3天

今天（21日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，清晨約在11至13度，部分地區出現10度以下低溫，一路冷到周五（23日）。氣象專家林得恩表示，這波冷空氣強度非常接近寒流，850百帕0度線下修觸及台灣，北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率。

林得恩今天一早在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今天起至周五清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。

林得恩表示，在強冷氣團籠罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大，降雪量也比原先評估來得多，北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山，都有零星降雪或地面結冰的機率。

林得恩提到，一直要等到周六、日（24、25日），強烈大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫會稍稍回升，但各地早晚氣溫仍然偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區低溫預估也只有10至14度。

中央氣象署表示，明、後天中部以北及宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚冷；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有大雨機率，桃園以北、東半部有局部短暫雨，竹苗、東南部有零星短暫雨。

氣象署表示，周末強烈大陸冷氣團減弱、水氣減少；下周二（27日）東北季風再增強，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨，影響至下周五（30日）。

