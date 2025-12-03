0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度

今晚明晨將會是最冷的時刻。（圖／東森新聞）





中央氣象署指出，今（3日）晚間到明（4日）清晨，將是這波冷空氣最強時刻，低溫會下探14度，預計涼冷的天氣會持續到5日，降雨方面則因為水氣逐漸減少，主要以迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區，會有局部短暫雨的情況發生。前氣象局長鄭明典在臉書也在臉書發文示警，今（3日）太陽下山後，0度線正快速往南移動。

中央氣象署預報指出，4日、5日各地低溫，西半部及宜蘭14～18度，花東及澎湖18～20度，金門13～14度，馬祖12～14度；各地高溫北部、宜花及澎湖19～223度，中部及臺東22～26度，南部25～26度，金門18～19度，馬祖15～16度；6日起東北季風減弱，氣溫可望回升。

中央氣象署表示，3日晚間、4日清晨低溫下探14度。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩也表示，受東北季風挾冷空氣南下影響，台灣中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且愈晚愈冷；預估今晚至明日清晨降溫會是最為顯著，北部及東北部地區低溫約攝氏14至16度，沿海空曠等局部地區最低溫還會再降個2度。

前氣象局長鄭明典在臉書發文表示，太陽下山，「0度線」南移！中國陸地大片晴空區，太陽西下後，「0度線」也就是箭頭所指的「藍-綠交界線」，會快速往南移，預期可以延伸到長江附近。

０度線正不斷南移。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

有網友詢問鄭明典，綠色是否代表冷空氣。鄭明典進一步回答，「綠色只是某個溫度範圍」。根據圖上資訊顯示，朝鮮半島，幾乎一整天都在0度以下，台灣則是零星地區出現綠色的0度以下氣溫。

