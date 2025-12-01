0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

氣象粉專指出，現在可以看到「0°C等溫線南壓至台灣北部近海」，影響程度絕不容小覷。（示意圖／pexels）





中央氣象署表示，明（2）日晚間起各地降溫，週三（12/3）北部及宜蘭將明顯轉涼，直到週末才會回溫。氣象粉專指出，現在可以看到「0°C等溫線南壓至台灣北部近海」，顯示冷空氣強度不弱，是屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷，各地於本週三、週四夜間及清晨會「冷得很有感」。

氣象署表示，明日迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨機率；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫約25至30度，；週三至週五（12/5）低溫預測，西半部及宜蘭14至18度、花東及澎湖18至20度、金門13至14度、馬祖12至14度。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文指出，從850hPa的溫度分布可以看到，0°C等溫線南壓至台灣北部近海，顯示冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷，「各地於本週三、週四夜間及清晨會冷得很有感」。

前氣象局長鄭明典也發文分析，朝鮮半島是晴空，紅外線可以反映地面溫度，衛星圖上的藍綠交界基本上就是攝氏0度，透過動畫可以看到，入夜時分0度線往南，朝鮮半島全境很快會進入零下的溫度範圍。

