0度線南壓！竹苗以南3日晚至4日清晨酷寒 感受冬季冷冽

根據氣象署的預報，從明（2）日晚起至周三（3日），東北季風將顯著增強，北部及宜蘭地區的氣溫將明顯轉涼。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，0度等溫線將南壓至台灣北部近海，雖然這波冷空氣尚未增強為大陸冷氣團，但夜間和清晨的寒意將非常明顯。

根據氣象署的預報，從明（2）日晚起至周三（3日），東北季風將顯著增強，北部及宜蘭地區的氣溫將明顯轉涼。（圖／氣象署）

預測顯示，北部地區的低溫將約在14至15度之間，中部約13至14度，南部約15至16度，東部則約16至17度。粉專進一步分析，因雲量偏多，北部及東北部地區的輻射冷卻效應會受到抑制，入夜後降溫不會太明顯，但白天的感受依然偏冷。真正的寒冷感將主要出現在竹苗以南及較空曠的地區，這些地方的輻射冷卻將更為明顯。

廣告 廣告

氣象局長鄭明典在臉書分享了一個有趣的觀測方法！他利用衛星判別地面溫度0度線，並以朝鮮半島為例進行解說。鄭局長指出，紅外線能反映地面溫度，而藍、綠交界基本上代表攝氏0度。從衛星影像可以看到，入夜後0度線逐漸往南移動，朝鮮半島全境很快進入0度以下的溫度範圍，衛星上以綠色系來表示。除此之外，這個方法也能應用於其他晴空區域，例如土色與綠色交界代表-20度，地面溫度低於-20度就是真正的酷寒了！

延伸閱讀

中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

漸凍人電動代步車佔空間？他用餐遭額外收費 初魚道歉賠罪

妹子交友「自介5條件」 工程師怒噴找「鈔能力」包裝精緻窮