0度線南移中「有機會達冷氣團等級」？下週又一波東北季風更強南下

生活中心／黃依婷報導

太陽下山後，0度線南移。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

預估明（4）日持續受東北季風影響，中層以上持續有槽線通過，不過底層東北季風偏乾，僅受中高層水氣影響，北部東部持維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，感受冷到偏涼，北部山區夜間低溫也有12到14度，市區低溫約15到17度，預計要達大陸冷氣團標準的機會仍低。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，週五持續受東北季風影響，不過強度稍減弱，各地天氣型態與週四大致相同，不過水氣在稍減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北及東部內陸地區偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，有稍回升趨勢，北、東部高溫約22度，中南部高溫約25到27度，西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末高壓出海轉偏東風環境，僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫在近一步回升，北部高溫約23到25度，中南部高溫約26到28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17到19度，整體感受有冷意。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，下週一另一波東北季風將增強南下，上半天可維持假日的天氣型態，下半天起東北季風抵達，起中層有槽線通過，水氣、雲量增多，中北部及東半部轉多雲時陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣，各地氣溫在傍晚起會逐步下滑。

前氣象局長鄭明典也指出，太陽下山，0度線南移，中國陸地大片晴空區，太陽西下後，0度線快速往南移，預期可以延伸到長江附近，類似緯度的朝鮮半島，今天在強冷空氣影響下，幾乎一整天都在0度以下，衛星影像中以綠色系表示。

