0度線南移！鄭明典示警北東現低溫 朝鮮半島大片急凍

記者高珞曦／綜合報導

迎戰低溫！全台多地3日降溫有感，但這波影響還沒結束，前中央氣象局長鄭明典指出，3日太陽下山後，中國大陸地區的「0度線」快速南移，低溫影響範圍可能擴大到台灣北部、東北部等地。

3日入夜起「0度線」快速朝南方前進，衛星雲圖可見朝鮮半島有大片綠色的低溫標記。（圖／翻攝自Facebook@鄭明典）

鄭明典3日在臉書分享1張衛星雲圖，他表示，中國大陸陸地有1大片晴空區，太陽西下之後，象徵0度氣溫的界線快速往南推移，本次預計可延伸到長江流域附近。且因少了日照增溫，接觸冷空氣的熱傳導，以及輻射冷卻，都是影響因素之一。

而這些低溫現象將隨風場往南前進，預計影響範圍可能擴大到台灣北部、東北部地區。於此同時，與大陸長江流域緯度接近的朝鮮半島，也受到這波強冷空氣影響，3日幾乎整天都在0度以下，該張衛星雲圖可見大片綠色的低溫標示。

