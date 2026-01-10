0度線壓境凍到週一！下週回暖氣溫逐日升 「1號颱風」恐生成最新預測曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署發布13縣市低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今（11日）晨至上午臺南以北、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

【黃色燈號（寒冷）區域】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、金門縣。

今日至明晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，臺灣東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今晨西半部山區亦有零星短暫雨；明白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，明晚中部以北山區亦有零星短暫雨。

今晨4:50紅外線雲圖顯示，西半部晴朗、東半部雲量較多(左)。5時降水回波合成圖顯示，花、東海面有弱降水回波(中)。5時累積雨量圖顯示，東半部有零星飄雨(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨雖有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升。截至5:12，本島縣市平地的最低氣溫依序為：雲林（古坑鄉）9.0度，嘉義（竹崎鄉）9.1度，臺南（楠西區）9.2度，南投（名間鄉）9..3度。今晨各地區平地的最低氣溫約在9至13度。今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下

最新模式模擬顯示，明白天起至週五各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。家中若有年長者及心血管疾病患者，仍需悉心關照，以保安康。週六東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵臺，未曾發生過。但對臺灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察。

