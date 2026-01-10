0度線壓境！今晚強冷空氣直衝台灣 凍到下周一

今晨輻射冷卻發威，多處平地出現極低溫，白天氣溫逐漸回升，不過晚上又有另一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。氣象粉專表示，根據最新歐、美模式資料，明（11日）晚0度線往南壓境台灣，台北測站低溫降至12度，持續影響至下周一（12日）；下周二、三（13、14日）若雲量偏少，輻射冷卻較明顯，清晨仍會出現較低的氣溫。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文指出，自從進入2026年以來，台北測站從1月初至今，已經連續10天達到至少大陸冷氣團標準（≤14.4度），預計冷空氣還會持續影響。

粉專表示，根據美國GFS及歐洲EC模式資料顯示，今晚開始新一波冷空氣南下，從850百帕（1500公尺）高度場來看，皆預測明晚0度線會壓境，換算台北測站低溫降至12、13度，並影響至下周一；下周二若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，清晨依舊會出現較低氣溫。

粉專說明，由於目前資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近，而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天個位數的低溫；台南以北及宜蘭地區低溫大致介於13度上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10至12度低溫；高屏及花東低溫則在14、15度之間，要注意日夜溫差很大。

