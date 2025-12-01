0度線壓境！全台降溫「2天急凍剩12度」最冷時段曝 東北季風挾雨彈開炸

生活中心／施郁韻報導

明日氣溫下降，愈晚愈冷，週四、週五清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

氣象署表示，由於東北風增強，今天在苗栗到臺南、臺東縣地區及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎金馬有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。各地區氣溫為：北部17至27度、中部18至31度、南部17至32度、東部16至29度。

最新模式模擬顯示，明起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨，週四、週五（4、5日）水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率；明日氣溫下降，愈晚愈冷，週四、週五清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，週六、週日（6、7日）「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率

最新歐洲系集模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

「氣象報馬仔」臉書粉專發文指出，從850hPa等溫線分析，可見象徵冷空氣勢力的「0°C等溫線」將一路南壓到台灣北部近海，雖未達大陸冷氣團標準，但已強於一般東北季風，屬於「偏強冷高壓」等級，影響程度不容小覷。粉專預測，週三、週四夜間與清晨最冷，尤其竹苗以南及空曠地區，輻射冷卻強烈，是最容易出現低溫的區域，典型呈現「白天略暖、夜裡轉冷、清晨最冷」型態。

