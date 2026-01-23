0度線壓境！全台14縣市急凍 今晨最冷最低溫6度

中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，今日清晨為最冷時段。苗栗以北及金門地區出現10度左右低溫，連江縣甚至可能降至6度以下，中南部部分地區亦有10度以下低溫發生機率。中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天偏涼。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，850百帕0度線目前緩慢北退，700百帕0度以下區域仍包圍台灣上空。中北部、東北部都市地區低溫介於11至13度，空曠地區仍有10度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫13至15度。

根據觀測資料顯示，高山地區普遍降至0度以下。玉山測站最低溫降至零下6.7度，合歡山武嶺出現冰霰或雪的現象，玉山則有明顯結冰與霧淞現象。中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪情形。

吳聖宇分析，此波冷氣團具有時間長、濕度高兩項特性，北台灣感受尤其濕冷。隨著乾空氣陸續移入，整體呈現轉乾趨勢，今日白天起溫度將逐漸回升。北台灣回升較為明顯，苗栗以北到宜蘭高溫可達17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至23度。夜晚清晨各地低溫仍下探10至12度左右。

週末期間，東北季風明顯減弱，地面風向轉為偏東風，溫度逐漸回升，高溫可望達到20度以上。降雨將逐漸減少，轉為多雲到晴為主的天氣型態，僅東半部與恆春半島有零星降雨機會。民眾仍需留意輻射冷卻效應造成的低溫以及日夜溫差較大的情況。

氣象署預報顯示，穩定天氣將持續至下週二。27日將有另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度將明顯下降，越往南受影響程度越小，不排除有達到大陸冷氣團等級的可能性。

