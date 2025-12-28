0度線壓境！台灣將急凍「低溫跌破10度」 鄭明典揭更冷時間點

即時中心／黃于庭報導

耶誕節後全台明顯降溫，明（29）日起稍微回暖，不過跨年、元旦又有一波冷空氣南下。對此，前中央氣象局長鄭明典今（28）日指出，「0度線」有機會接觸台灣，屆時溫度高機率降至10度以下，預估將達到「強烈大陸冷氣團」等級。

「0度線接觸台灣是什麼意思？」，鄭明典解釋，那幾乎肯定是說850百帕的等溫線，因為模式預報的地面溫度通常會有系統性偏差，需要很多「訂正」才能使用，一個方便的替代方案就是看850百帕的溫度來推估地面氣溫。

至於當中原理，鄭明典進一步說明，冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕。混合層如果飽和（下雨狀態），那麼接近海平面的地面氣溫，大約就是850百帕溫度+8度；如果混合層很乾，那就+12度（但可能有輻射冷卻），一般是在+8到+10度之間。

因此，鄭明典指出，850百帕0度線接觸台灣陸地，台北站上空850百帕的溫度很可能小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下。不過近年來，台北站的氣溫總是比周邊高1至2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有「強烈大陸冷氣團」可能的意思，而不是寒流，且1月2日晚上就有機會。





