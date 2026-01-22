0度線壓境！強烈冷氣團「2特性」難受 回暖時間點曝

氣象專家吳聖宇表示，這一波冷氣團有「時間長、濕度高」2特性。（示意圖／東森新聞）





0度線壓境！氣象專家吳聖宇表示，這一波冷氣團有「時間長、濕度高」2特性，要到明日白天才會比較趨緩，提醒民眾注意身體健康情況。

氣象署報告

中央氣象署指出，今（22）日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。

冷氣團特性

吳聖宇表示，這一波冷氣團會冷很長的時間，溫度將會一直在小範圍內震盪，屬於溼度高偏向濕冷的類型。

吳聖宇接著指出，高山地區（3000公尺以上）普遍降到0度以下，代表性的玉山站最低降到零下6.7度，符合先前700hpa的溫度場預報狀況，合歡山武嶺有傳出冰霰或雪的現象，玉山則有明顯的結冰跟霧淞，其他山頭應該也都有雪或冰霰、結冰。

吳聖宇提醒，越往北台灣感受就越濕冷，要到明日白天才會比較趨緩，怕冷的朋友要再忍耐一下，並且注意身體健康情況。

0度線壓境

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明（23）日850hpa的0度等溫線在台灣北部海域，700hpa的0度線在恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

