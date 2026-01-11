0度線壓境！恐出現個位數低溫 回暖日期曝光

氣象專家曝回暖日期。（示意圖／東森新聞）





近期冷空氣一波接一波報到，臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，最新模式顯示高空0度線逼近台灣上空，搭配夜間雲量偏少，輻射冷卻效應明顯，恐出現入冬以來最冷時段；氣象專家賈新興也提醒，這波冷空氣將持續到週二，民眾需留意連日低溫對健康與生活的影響。

0度線逼近 恐有個位數低溫

粉專「觀氣象看天氣」分析，美國與歐洲模式皆顯示，11日深夜至12日清晨，850百帕高度（約1500公尺）的0度線將壓近台灣，換算平地低溫，北部與宜蘭約落在12至13度。若雲量持續偏少，13日至14日清晨輻射冷卻效果更為顯著，中部近山區、河谷與平原，不排除再度出現接近個位數的低溫。

氣象專家賈新興則指出，冷空氣影響時間將一路延續至13日。10日晚間起至12日，有受大陸冷氣團影響的機率，其中11日桃園以北山區、宜花東以及鵝鑾鼻一帶仍有零星短暫雨；12日午後，竹苗以南山區轉為多雲，其餘地區早晚寒冷、日夜溫差大。

氣溫回升 恐出現熱帶低壓

賈新興也提醒，13日至14日天氣雖大致轉為晴朗，但仍須同步觀察菲律賓東方近海是否有熱帶性系統發展的機率，後續一旦成形，可能對台灣中後期天氣造成變數。15日起至18日，東北角、宜花東及部分山區，午後仍有零星或局部短暫雨的機會。

至於中長期趨勢，氣候預測顯示，1月下旬至2月中旬，宜蘭降雨偏多的機率較高，其他地區則以降雨偏少為主，整體仍呈現乾冷型態。氣象專家呼籲，近期清晨與夜晚氣溫偏低，日夜溫差大，民眾務必適時增減衣物，並特別留意長者、幼童與心血管疾病族群的保暖與健康狀況。

