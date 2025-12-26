0度線壓境！明全台急凍「低溫探10度」 專家：跨年後還有一波

吳德榮指出，今日本島最低溫探10度。圖／劉耀勻攝

入冬最強冷空氣！氣象專家吳德榮在《老大洩天機》專欄中指出，今（26）日清晨截至5時32分，本島縣市各地區平地最低氣溫約在10至13度，北部（新北石碇區）10.1度、中部（台中后里區）11.0度、南部（台南新化區）12.6度、東部（宜蘭頭城鎮）11.6度。

吳德榮：明本島平地低溫探10度

吳德榮接著說，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。根據昨（25）日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（27）日兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖。

此外，中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右；今日各地區氣溫為北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。

最新模式模擬顯示，今、明日「雪（零度）線」的高度，約在3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山（太平山⋯等）的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？則可遇不可求。

最新模式模擬顯示，週日（28日）季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二（30日）至下週四（1日）東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

今晨玉山、合歡山下雪了！

中央氣象署透露，今日清晨玉山北峰於6時28分至6時38分降雪，但未完全覆蓋地面、無雪深。氣象署資料指出，今日全台最低溫為玉山風口測站零下5.5度，其次為玉山測站零下4.7度。

合歡山附近路面結冰，上午8時起限加掛雪鍊通行。圖／翻攝自公路局

另外，合歡山今日清晨下起冰霰，位在松雪樓、武嶺停車場，隨著冷空氣到來還出現降雪。公路局埔里工務段指出，受大陸冷氣團影響，台14甲線昆陽至大大禹嶺路段（29K至41.5K）道路結冰，上午8時起限加掛雪鍊通行以維護行車安全。

還沒到最冷？專家：跨年後還有一波

台灣颱風論壇昨日在Threads發布貼文，很多人都在問說今年冬天很像不見了，台灣颱風論壇認為起碼要過完1月再來討論，「冬季現在才打到差不多第三局而已吧，現在就宣告真的太早了」。

台灣颱風論壇接著說，很多人會提及2016年一月的霸王寒流，但實際上當時霸王級寒流之前是近十年數一數二熱的12月，「當時如果就大喊冬天不見，事後一定看起來像笨蛋一樣，所以齁，不要太早定音啦。何況預報看起來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。



