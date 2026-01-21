「0度線壓境」直逼寒流！週末回暖 下週再一波冷空氣殺到

記者蔣季容／台北報導

今晚到明晨局部地區下探10度以下低溫。（圖／氣象署提供）

強烈大陸冷氣團持續發威！中央氣象署今（21）日說明，明天的天氣與今天類似，北台灣整天都不超過14度，中南部也不超過18度，台中以北及宜蘭局部空曠地區低溫下探10度或以下。週五（23日）至週末溫度較回升，不過下週二（27日）又有一波東北季風即將影響台灣。

氣象署預報員賴欣國指出，今天北方冷空氣較強，華南地區有一些中層水氣逐漸往台灣北部移入，北部、東半部一整天都是雲量偏多，中南部則是多雲可見陽光的型態。今晚至明晨西半部、宜蘭及花蓮約10至12度，台中以北及宜蘭局部空曠地區可能出現10度左右或以下低溫，新竹以北會有持續低於12度左右或以下低溫。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

賴欣國說明，今天主要降雨集中在迎風面桃園以北及宜蘭，花東降雨較零星，基隆北海岸、大台北山區一整天降雨較持續，氣象署針對上述地區發布大雨特報，提醒民眾持續留意。

賴欣國提及，週五前受到強烈大陸冷氣團影響，各地溫度偏低，明天一整天都不超過14度，中南部整體也不高於18度。週五溫度稍微回溫，但整體感受仍偏冷，一直到週六強烈大陸冷氣團減弱，各地回溫，北部回升至20度左右，不過中南部受到輻射冷卻影響，要留意日夜溫差大。

賴欣國表示，下週二會有另一波東北季風南下，主要影響北台灣，北部高溫稍微下降，中南部影響不大。降雨方面，明天跟今天類似，雨區以北部、東半部為主，桃園以北及宜蘭一整天降雨時間較長，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭留意局部較大雨勢。週五水氣減少，東半部雨勢較為零星，西半部則是多雲到晴。

一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

台灣大學大氣科學博士林得恩則提醒，850百帕「0度線」（1500公尺左右高空的氣溫達0度）將直接和台灣接觸，挑戰寒流等級。今天至週五清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界，整個強冷氣團籠罩下，導致雪線下修，降雨範圍擴大，預估北台灣、宜蘭2000公尺以上，中部、花蓮3000公尺以上的高山都有降雪或地面結冰的機率。

