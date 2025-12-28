0度線壓境！跨年天氣急凍 這天恐跌破10度

跨年到元旦後，天氣型態將出現明顯轉折，先是雲多、局部降雨，接著自1月1日下半天起逐步轉冷。（示意圖／東森新聞）





未來幾天的天氣變化幅度大，氣象專家吳聖宇提醒，從跨年到元旦後，天氣型態將出現明顯轉折，先是雲多、局部降雨，接著自1月1日下半天起逐步轉冷，偏冷天氣將一路影響到1月3日，民眾安排行程與外出活動需多留意氣溫變化。

跨年前後雲多有雨 北東部較明顯

吳聖宇指出，跨年夜前後受到水氣影響，全台雲量偏多，新竹以北、宜蘭及花蓮一帶較容易出現降雨情形，苗栗以南到台東則以多雲為主。白天溫度不算太低，但夜晚與清晨仍偏涼，迎風面地區體感較濕冷，跨年活動務必注意保暖。

元旦清晨迎曙光 南部機會較高

元旦清晨想迎接日出的民眾也要看地點。吳聖宇表示，北部、東北部以及北花蓮雲多甚至有雨，看到曙光的機會偏低；西半部從新竹以南、南花蓮到台東、恆春半島一帶，雲量有機會減少，相對較有利迎接元旦日出。

元旦下半天起轉冷 連假後段偏寒

進入1月1日下半天後，新的天氣系統南下，氣溫將明顯下降，並影響到1月3日。這段期間北部與東半部仍有短暫降雨機會，中南部雲量也會增多，整體感受偏冷。吳聖宇提醒，1月2日至3日是低溫最明顯的時段，夜晚與清晨寒意加重，中北部及東北部空曠地區可能接近或低於10度，外出需加強保暖。

0度線逼近不等於寒流 鄭明典說明了

前氣象局長鄭明典在臉書發文說明，冬季天氣預報中常提到的「0度線接觸台灣」，多半指的是大氣中約850百帕高度的等溫線位置。由於地面氣溫預測容易出現誤差，氣象專家通常會透過850百帕的溫度變化，來推估實際地面可能出現的低溫情形。

鄭明典指出，當冷空氣出海時，混合層高度往往高於850百帕，若環境偏向飽和、伴隨降雨，台北測站的地面氣溫大約會比高空溫度高出8度；若環境較乾燥，則可能高出約12度，實務上多落在8到10度之間。因此，一旦850百帕的0度線接觸台灣，台北地區的地面氣溫就相當有機會降到10度以下。

不過他也補充，近年台北市區氣溫往往比周邊地區高出約1到2度，因此現在850百帕0度線接觸台灣，多半代表「強烈大陸冷氣團可能影響」，而非傳統定義下的寒流。以目前模式預報來看，1月2日晚上出現這樣的條件機率不低，且各項預報結果一致性高，具有一定參考價值。

