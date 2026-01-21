0度線壓境「連續凍3天」 專家警告：非常接近寒流

天氣冷颼颼！氣象專家林得恩今（21日）發文提醒「雪線下修」，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度達強烈大陸冷氣團，且非常接近寒流的達標臨界。

0度線壓境台灣。（圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「今日起至23日清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。整個強冷氣團壟罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大、降雪量也較原先評估來的多，臺灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，若安排進行賞雪活動，也請留意妥善本身保暖防寒等安全措施。」

林得恩指出，一直要等到週六（24日）、週日（25日），強烈大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫有稍稍回升；但是各地早晚氣溫仍然偏冷，臺灣中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估也還在攝氏10至14度之間。

