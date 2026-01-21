0度線壓境「雪線下修」！專家示警：逼近寒流臨界 這些高山賞雪機會大

生活中心／施郁韻報導

北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，非常接近寒流的達標臨界。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

氣象署提到，天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」中表示，「雪線下修！」今日起至週五（23日）清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。

林得恩說，整個強冷氣團壟罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大、降雪量也較原先評估來的多，臺灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，若安排進行賞雪活動，也請留意妥善本身保暖防寒等安全措施。

林得恩提到，一直要等到週六（24日）、週日（25日）強烈大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫有稍稍回升；但各地早晚氣溫仍然偏冷，臺灣中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估也還在攝氏10至14度之間。

