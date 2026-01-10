0度線將壓境！ 今晚冷氣團到來「凍到下週一」

氣象粉專表示，明晚0度線壓境台灣。（圖／翻攝自臉書／「觀氣象看天氣」）

輻射冷卻持續發威，今（10）日清晨多地出現低溫，新竹關西更測得3.9度。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晚起冷氣團再報到，台北測站從1月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準（小於等於14.42度），預計冷空氣影響將會持續。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，自2026年1月以來，台北測站已連續10天達到大陸冷氣團標準。根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，今晚開始，新一波冷空氣南下，從850百帕高度場來看，預測11日晚上0度線將壓境。

粉專指出，換算地面氣溫，台北測站低溫約在12至13度之間，影響時間將持續到下週一（12日）。下週二（13日）到下週三（14日），如果台灣附近雲量偏少，輻射冷卻作用會更明顯，台灣依舊會出現較低氣溫。

粉專說明，由於目前資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷與平原，會再出現個位數低溫；台南以北及宜蘭地區，低溫約在13度上下，桃竹苗與彰雲嘉要注意10到12度低溫，高屏與花東地區，低溫約14到15度，日夜溫差大，需留意保暖。

