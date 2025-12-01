0度線往南壓！粉專示警「這天到台灣近海」：南部可以吃薑母鴨了
生活中心／黃依婷報導
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後轉為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫約16到20度，白天高溫普遍在26至33度，日夜溫差較大。氣象粉專也示警「溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海」，且影響程度絕不容小覷。
氣象粉專「氣象報馬仔」發文，從850hPa的溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海，顯示冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷。
「氣象報馬仔」指出，各地於本週三、週四夜間及清晨會冷得很有感，北部低溫預測約14到15度、中部約13到14度、南部約15到16度、東部約16到17度，北部及東北部地區因雲量偏多緣故，輻射效應受抑制，使其入夜後降溫反而不明顯，但白天仍為偏冷體感。
「氣象報馬仔」提醒，真正冷得最明顯將會是竹苗以南及較空曠地區，輻射冷卻非常明顯，是該波冷空氣影響最容易出現低溫區域，氣溫會是白天偏暖、夜裡冷、清晨最冷的天氣型態，小編提醒本週三、週四入夜後降溫明顯，上班課及早出晚歸朋友尤須留意，務必做好保暖工作，避免受寒。
「氣象報馬仔」表示，東北季風未來將明顯增強，北部及東北部地區轉為有雨的天氣，新北沿海、北北基及宜蘭降雨持續且略顯明顯，且又濕又冷，並有局部大雨大雨發生，週四桃園以北地區雨勢緩和，惟迎風面地區基宜地區仍有間歇性降雨，中南部則維持多雲到晴。氣象報馬仔也在留言補充，「此波強冷空氣南部也是會冷的喔，可以吃薑母鴨了」。
更多三立新聞網報導
淡水停水4天！他嗆「自來水公司是經濟部管轄」 帳號被揪1疑點
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
淡水停水第4天！他嘆「大家都學盧秀燕」：市長不出現就不用負責嗎？
日本搭機遇黃國昌坐在前面！王瑞德「見他1舉動喊像蟲」：歹咪啊
其他人也在看
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
強冷空氣急襲！週三、週四急凍 高山有望飄瑞雪
（記者許皓庭／綜合報導）受到東北季風與華南水氣共同影響，本週台灣天氣將再度出現明顯變化。氣象署指出，新一波強冷 […]引新聞 ・ 7 小時前
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 12 小時前
東北季風影響「先濕後乾」！12/3強冷空氣襲台低溫剩16度
[Newtalk新聞] 這週天氣持續受到東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，下一波強冷空氣將下3日到達台灣，迎風面「先濕後乾」，預計3日晚間到4日清晨是最冷的時間點，根據氣象署資料，中部以北低溫下探16度，一直到6日才會回溫。 「林老師氣象站」指出，下一波北方強冷空氣預計3日白天就會到達台灣，3日晚間至4日清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。 4日白天至5日東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，一直要等到6日白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼。而根據氣象署資料，3日起東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣白天高溫將低於20度，中部以北部分地區低溫可能只有16到17度左右。查看原文更多Newtalk新聞報導又有新颱風？下週「熱帶擾動」可能生成 對台影響曝光下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看新頭殼 ・ 7 小時前
今熱飆30度3區有雨！強冷空氣這天殺到「濕冷→乾冷」 連4天低溫剩14度
中央氣象署指出，今（30）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光
生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。民視 ・ 10 小時前
週三東北季風南下轉濕冷 北部低溫下探12度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(1)日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部18至27度，中部17至29度，南部16至30度，東部16至29度。吳德榮指出，明(2)日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三(3日)起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。吳德榮表示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。吳德榮指出，最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「台灣好新聞 ・ 9 小時前
氣象署：今天日夜溫差大 白天高溫來到28度
氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。今年第27號颱風「天琴」，未來持續在南沙島附近海面，緩慢的移中廣新聞網 ・ 1 天前
一週天氣曝光！東北季風又增強 週二晚起變天「北台灣濕冷」
又要變冷了！中央氣象署指出，週二晚間起東北季風增強，屆時天氣將明顯轉涼，尤其北部、宜蘭氣溫下探約16度，降雨範圍也擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
淑麗氣象／今起變天！北部下探13度 全台急凍時間表出爐
淑麗氣象／今起變天！北部下探13度 全台急凍時間表出爐EBC東森新聞 ・ 12 小時前
冷空氣又報到！溫度溜成「大V字」 北部只剩14度｜#鏡新聞
新的一波東北季風即將報到，氣象署預估最冷的時間點將會落在週三深夜到週四清晨，而且溫度會呈現V字急墜，北部低溫將下探14度，南部地區16度到19度，離島的馬祖更冷，只剩11度。鏡新聞 ・ 1 天前
冷空氣「這天報到」轉濕冷！北台低溫下探12度 回溫時間曝光
即時中心／梁博超報導東北季風本週三（3日）增強並挾冷空氣南下，氣象專家吳德榮今（1）日指出，屆時氣溫明顯下降，北部平地最低溫約可降至12度，台北約可降至15度；雖未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣將明顯轉冷，應注意保暖。民視 ・ 12 小時前