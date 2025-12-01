0度線往南壓！粉專示警「這天到台灣近海」：南部可以吃薑母鴨了

生活中心／黃依婷報導

今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後轉為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫約16到20度，白天高溫普遍在26至33度，日夜溫差較大。氣象粉專也示警「溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海」，且影響程度絕不容小覷。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，從850hPa的溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海，顯示冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷。

廣告 廣告

「氣象報馬仔」指出，各地於本週三、週四夜間及清晨會冷得很有感，北部低溫預測約14到15度、中部約13到14度、南部約15到16度、東部約16到17度，北部及東北部地區因雲量偏多緣故，輻射效應受抑制，使其入夜後降溫反而不明顯，但白天仍為偏冷體感。

「氣象報馬仔」提醒，真正冷得最明顯將會是竹苗以南及較空曠地區，輻射冷卻非常明顯，是該波冷空氣影響最容易出現低溫區域，氣溫會是白天偏暖、夜裡冷、清晨最冷的天氣型態，小編提醒本週三、週四入夜後降溫明顯，上班課及早出晚歸朋友尤須留意，務必做好保暖工作，避免受寒。

「氣象報馬仔」表示，東北季風未來將明顯增強，北部及東北部地區轉為有雨的天氣，新北沿海、北北基及宜蘭降雨持續且略顯明顯，且又濕又冷，並有局部大雨大雨發生，週四桃園以北地區雨勢緩和，惟迎風面地區基宜地區仍有間歇性降雨，中南部則維持多雲到晴。氣象報馬仔也在留言補充，「此波強冷空氣南部也是會冷的喔，可以吃薑母鴨了」。

更多三立新聞網報導

淡水停水4天！他嗆「自來水公司是經濟部管轄」 帳號被揪1疑點

明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光

淡水停水第4天！他嘆「大家都學盧秀燕」：市長不出現就不用負責嗎？

日本搭機遇黃國昌坐在前面！王瑞德「見他1舉動喊像蟲」：歹咪啊

