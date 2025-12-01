0度線往南壓「這天壓到台灣近海」超有感！鄭明典揭衛星判讀酷寒位置

生活中心／綜合報導

氣象署提醒，自明（2日）深夜起至週三（3日），東北季風將再度增強，北部與宜蘭氣溫明顯下挫。氣象粉專「氣象報馬仔」分析，本輪冷空氣雖未達大陸冷氣團等級，但0°C等溫線預估會一路壓到台灣北部外海，夜晚與清晨時段將能明顯感受到寒意。前氣象局長鄭明典也在社群分享如何用衛星觀察地面0度線的方式，並指出朝鮮半島入夜後幾乎全面落入零度以下的冷區。

0度線往南壓…粉專示警「這天壓到台灣近海」冷度超有感！鄭明典揭衛星判讀酷寒位置

預測圖顯示，代表冷空氣勢力的0°C等溫線將一路南壓至台灣北部外海，雖未達成大陸冷氣團標準，但強度明顯高於一般東北季風。（圖／翻攝自「氣象報馬仔」臉書粉專）

「氣象報馬仔」昨（11月30日）指出，根據850hPa溫度場分析，本週中來襲的冷空氣強度不容小覷。預測圖顯示，代表冷空氣勢力的0°C等溫線將一路南壓至台灣北部外海，雖未達成大陸冷氣團標準，但強度明顯高於一般東北季風，屬於偏強冷高壓等級，夜間及清晨的低溫將相當有感。

粉專說明，北部與東北部因雲量多，輻射冷卻受到抑制，入夜後溫度下降幅度相對較小，但白天體感仍偏冷。反倒是竹苗以南及空曠區域受輻射降溫影響明顯，容易在清晨出現更低溫，呈現「白天略暖、晚上轉冷、清晨最冷」的典型冷空氣特徵。依其預估，各地低溫落在北部14至15度、中部13至14度、南部15至16度、東部約16至17度。粉專也提醒，今（1日）新北沿海、北北基及宜蘭雨勢最為明顯，天氣又濕又冷，局部地區不排除出現大雨。12月4日，桃園以北雨勢可望稍歇，但基隆及宜蘭因位於迎風面，仍會有間歇性降雨；中南部則多為多雲到晴的天氣型態。

鄭明典朝鮮半島為例說明，紅外線影像能呈現地面溫度：影像中藍、綠色交界基本上就是0°C的位置。（圖／翻攝自「鄭明典」臉書粉專）





此外，前氣象局長鄭明典也在粉專分享，如何利用衛星判讀0度線，他以朝鮮半島為例說明，紅外線影像能呈現地面溫度：影像中藍、綠色交界基本上就是0°C的位置。從入夜後的變化可看到0度線快速往南推移，整個半島很快落入零度以下。若影像呈現土色與綠色的分界線，則代表地面溫度可能已低於-20°C，是屬於極度寒冷的範圍。他也提醒，這套方式同樣適用於其他晴朗區域的觀察。













原文出處：0度線往南壓…粉專示警「這天壓到台灣近海」冷度超有感！鄭明典揭衛星判讀酷寒位置

