0度線往南衝逼近！今低溫恐下探12度 鄭明典1圖曝「酷寒位置」

生活中心／朱祖儀報導

今（2）日晚間開始東北季風增強，各地溫度將往下降，最低溫恐下探12度，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，0度等溫線將南壓至台灣北部近海。而前氣象局長鄭明典也分享，如何用衛星觀測地面0度線的方法，指出入夜時分0度線往南，朝鮮半島全境很快就近到0度以下的溫度範圍。

氣象報馬仔表示，雖然這波冷空氣未增強為大陸冷氣團，但從850hPa的溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海，其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷，各地於本週三、週四夜間及清晨會冷得很有感。

廣告 廣告

鄭明典也在臉書分享，用衛星觀測地面溫度0度線方法，紅外線可以反映地面溫度，藍、綠交界基本上就是攝氏0度，從動畫可以看到，入夜時分0度線往南，朝鮮半島全境很快會進入0下的溫度範圍，若是土色和綠色交界是-20度，「地面到-20度以下那就是酷寒了。」

中央氣象署指出，3日下一波東北季風增強，迎風面降雨增加，北部及東半部降雨情形將變得更明顯，溫度方面北台灣高溫將低於20度，最冷時段落在4日清晨，中部以北部分地區低溫可能僅16至17度，由於氣溫下降加上有些中層水氣，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山，有機會出現零星降雪。

更多三立新聞網報導

無法領包裹了！OK超商公告「分手蝦皮」 明年停止寄件、取件服務

台灣人飛日本「1穿搭是地雷」！內行急喊：牛仔褲也別穿去

「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴

台灣1老街被嫌「像貧民窟」！眾點出國旅敗筆：可惜了好山好水

