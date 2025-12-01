0度線往南衝！粉專秀圖「這天壓到台灣近海」：冷得很有感

氣象署預報，明（2）日晚起到周三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預測0度等溫線南壓至台灣北部近海，雖未增強為大陸冷氣團，但屆時夜間或清晨會冷得很有感。另前氣象局長鄭明典也分享觀察地面0度線的方法，並表示入夜時分朝鮮半島全境很快會進入0下的溫度範圍。

粉專「氣象報馬仔」發文提到，從850hPa的溫度分布可看到0°C等溫線將南壓到台灣北部近海，顯示這波冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷，各地於本周三、周四（4日）夜間及清晨會冷得很有感，北部低溫預測約14-15度、中部約13-14度、南部約15-16度、東部約16-17度。

該粉專進一步指出，屆時北部及東北部地區因雲量偏多緣故，輻射效應受抑制，使其入夜後降溫反而不明顯，但白天仍為偏冷體感；另真正冷得最明顯將會是竹苗以南及較空曠地區，輻射冷卻非常明顯，是該波冷空氣影響最容易出現低溫區域，氣溫會是白天偏暖、夜裡冷、清晨最冷的天氣型態。

另氣象局長鄭明典在臉書分享，用衛星判別地面溫度0度線的方法，他以朝鮮半島為例，稱紅外線可以反映地面溫度，而藍、綠交界基本上就是攝氏0度，可以看到入夜時分，0度線往南，朝鮮半島全境很快會進入0下的溫度範圍，衛星上用綠色系表示！這個方法也可以看其他晴空區域，土色和綠色交界是-20度，地面到-20度以下那就是酷寒了。

