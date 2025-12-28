「0度線接觸台灣」下探10度 鄭明典曝最新預測

明起氣溫回升，下波變天在元旦連假，前氣象局長鄭明典表示，0度線接觸台灣，代表高空冷空氣逼近，地面氣溫可能明顯下探，台北上空的高空溫度可能不到2度，地面氣溫很有機會降到10度以下，且隨著各項模式預報趨於一致，1月2日晚上有機會出現強烈大陸冷氣團。提醒民眾留意氣溫變化，提前做好防寒準備。

前氣象局長鄭明典在臉書發文說明，冬天氣象預報常聽到「0度線接觸台灣」，其實指的多半不是地面氣溫，而是高空約1500公尺的「850百帕」溫度。他解釋，模式預報的地面溫度常有誤差，需要大量修正，因此氣象人員通常會改用850百帕的溫度，來推估地面實際有多冷。

鄭明典進一步指出，冬季冷空氣吹到海面後，因海水溫度較高，空氣上下混合得很快，混合層高度通常會超過850百帕。如果當時空氣偏濕、有下雨，接近地面的氣溫大約會比850百帕溫度高8度；若空氣乾燥，則可能高出約12度，一般多落在8到10度之間。

鄭明典表示，當850百帕的「0度線」接觸台灣時，代表台北上空的高空溫度可能不到2度，地面氣溫就很有機會降到10度以下。不過，近年台北市氣溫常比周邊地區高出1到2度，因此現在所謂「0度線接觸台灣」，變成有強烈大陸冷氣團可能的意思，而不是寒流了。

鄭明典也提到，1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，有參考價值！

