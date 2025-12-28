「0度線接觸台灣」極凍低於10度！鄭明典曝時間點

前氣象局長鄭明典解釋「0度線接觸台灣」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





每當冬天冷氣團來襲，大家最關心的就是這次到底會有多冷，需不需要把最厚的那件羽絨外套挖出來。最近氣象預報中常聽到的「0度線接觸台灣」，前氣象局長鄭明典也特別為大家解惑了。

0度線接觸台灣

前氣象局長鄭明典在臉書發文解釋，冬季預報提到的「0度線接觸台灣」，通常是指大氣中850百帕高度的等溫線。由於地面溫度預報容易有偏差，氣象專家常透過850百帕的溫度來推估地面氣溫。當冷空氣出海時，混合層高度通常高於850百帕，若環境飽和下雨，台北站氣溫大約是高空溫度+8度；若環境乾燥，則大約+12度，一般落在+8到+10度之間。因此，當850百帕0度線接觸台灣時，台北站地面氣溫很有機率降至10度以下。

不過，鄭明典也解釋，近年來，台北站的氣溫總是比周邊高1至2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有「強烈大陸冷氣團可能」的意思，而不是寒流了。1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。

冷空氣接連影響台灣

氣象署指出，12月30日至1月3日受東北季風增強影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼。這段期間桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。各地及澎金馬低溫約14到19度，中南部高溫仍可達24到27度。鄭明典分析，1月2日晚上由於模式預報一致性高，850百帕0度線有機會接觸台灣，意味著台北可能出現強烈大陸冷氣團等級的低溫，而非以往認為的寒流等級。

未來一週降雨分佈

氣象署說明，28日水氣逐漸減少，但桃園以北、花蓮及竹苗山區仍有局部短暫雨，基隆北海岸與宜蘭則需防範局部大雨。風浪方面，29日下午起風力漸強，台灣海峽及北部海面陣風可達9級，浪高也將增加至2到4米。緊接著在1月4日至1月6日，將有另一波冷空氣南下，屆時北部及宜蘭天氣轉冷，中南部山區也有零星雨勢，由於後期冷空氣程度仍有不確定性，請民眾持續關注最新資訊。