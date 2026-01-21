0度線觸陸 威力直逼寒流！專家曝回暖時間

0度線觸陸。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提醒，今（21日）起至23日清晨，北方冷空氣強度已達強烈大陸冷氣團等級，且非常接近「寒流」的達標臨界。

林得恩指出，1月22日850hPa零度線將直接觸及台灣東北部陸地，雪線明顯下修，不僅降雨範圍較先前擴大，降雪量也比原先評估來得更多。

林得恩表示，台灣北部、宜蘭地區2000公尺以上，以及中部、花蓮地區3000公尺以上高山，都有出現零星降雪或地面結冰的機率，計畫前往高山賞雪的民眾，務必做好保暖、防寒與行程安全評估。

至於後續天氣，林得恩表示，要等到24、25日，強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，雖然白天氣溫有機會小幅回升，但各地早晚仍偏冷，中部以北、宜蘭以及金門、馬祖地區，最低溫仍可能落在攝氏10至14度之間，提醒民眾持續注意低溫變化，避免著涼。

0度線是什麼？

前氣象局長鄭明典過去曾解釋，氣象預報中常聽到的「0度線接觸台灣」，並非指地面氣溫降到0度，而是850百帕高度的等溫線。他指出，由於數值模式對地面溫度常有系統性偏差，需要經過多重修正，因此實務上多以850百帕的溫度，作為推估冬季低溫的替代指標。

鄭明典進一步說明，冬季冷空氣出海後，因海溫較高、垂直混合效率佳，混合層高度往往高於850百帕。若混合層處於飽和、伴隨降雨，接近海平面的地面氣溫，約為850百帕溫度加8度；若混合層偏乾，則約加12度，實務上多落在加8至10度之間。因此，當850百帕0度線接觸台灣陸地時，台北站上空850百帕溫度多半低於2度，地面氣溫就有相當高機率降到10度以下。不過，近年台北市區氣溫常比周邊高出1至2度，使得這樣的條件多被解讀為「強烈大陸冷氣團可能」，而不一定達到寒流等級。

