0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
由於強烈大陸冷氣團持續發威，氣象粉專「觀氣象看天氣」示警，0度線將在今（11）日晚間逼近，提醒民眾注意保暖。不過，這波冷意不會持續很久，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，下週各地氣溫明顯回升，白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度。
中央氣象署表示，從今日至明（12）日清晨，受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣明顯偏冷，其餘地區早晚同樣感受低溫。降雨方面，東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部與恆春半島偶有零星降雨，其他地區以及澎湖、金門、馬祖多為多雲到晴。
從明日白天起，大陸冷氣團逐漸減弱，北部與東北部氣溫回升，但各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差較大。天氣型態以多雲到晴為主，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，明晚中部以北山區也可能出現零星降雨。
0度線今晚逼近 冷到明天
氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書發文指出，自進入2026年以來，台北測站自1月至今已連續10天符合大陸冷氣團標準（≤14.4°C）。從850hPa（約1500公尺）高度場分析，預估今日晚間0度線將南壓，推估台北測站低溫落在12至13度，並持續影響至明日。
好天氣要來了 中南部上看27度
隨著冷氣團逐步減弱，天氣型態也將迎來一波新的轉變。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週北方冷空氣會短暫休兵，代表會有南方熱帶系統出來活躍，而它們活動的區域，會決定台灣上空雨水多寡。
林得恩表示，從明（12）日白天起，大陸冷氣團影響趨緩，強度降為東北季風等級，氣溫開始回升，且一天比一天暖。除金門、馬祖外，台灣各地白天高溫都有機會突破20度，中南部甚至可升至26至27度。
不過，夜間至清晨仍須留意輻射冷卻影響，氣溫依舊偏涼。另一方面，隨著環境水氣減少，降雨範圍明顯縮小，各地大多為多雲到晴的天氣型態，民眾在白天可感受到溫暖的冬日陽光。
0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」
冷氣團發揮！下探7度還要冷3天 這日開始回暖
快訊／全台急凍！20縣市低溫特報 恐出現個位數
