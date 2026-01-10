0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」

氣象粉專「觀氣象看天氣」示警，0度線將在明（11）日晚間逼近，提醒民眾注意保暖。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）





由於強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署表示，從今（10）日晚間至下週一（12日）清晨左右，還會有一波強烈冷氣團南下，全台有感降溫。氣象粉專「觀氣象看天氣」示警，0度線將在明（11）日晚間逼近，提醒民眾注意保暖。

冷氣團再度南下 氣溫明顯下降

中央氣象署表示，受清晨大陸冷氣團南下影響，北部、東北部天氣明顯轉冷，其餘地區早晚偏冷。針對未來降雨趨勢，中央氣象署指出，東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、北部山區、東南部地區及恆春半島亦有零星降雨，其餘地區維持多雲到晴。另在10日傍晚至11日清晨，中南部山區也有零星短暫雨出現。

從下週一白天開始，大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，不過早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。天氣方面，各地多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部以北山區亦可能出現局部降雨。

明晚0度線南壓 全台有感降溫

氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書發文指出，自進入2026年以來，台北測站自1月至今已連續10天符合大陸冷氣團標準（≤14.4°C）。根據最新美國GFS與歐洲EC模式顯示，從今日晚間開始，會有另一波冷空氣南下。從850hPa（約1500公尺）高度場分析，預估明日晚間0度線將南壓，推估台北測站低溫約落在12至13度，並持續影響至下週一。

到了下週二（13日）、下週三（14日）左右，若台灣附近雲量偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣白天回溫舒適，但早晚仍偏冷，會出現較低氣溫。

氣象粉專透露，根據目前資料顯示，這波冷空氣高壓中心出海位置接近台灣，加上雲量偏少，中部近山區河谷與平原地區在夜間至清晨，不排除出現個位數的低溫。氣象粉專表示，台南以北及宜蘭地區低溫約在13度上下，桃竹苗、彰雲嘉須留意10至12度低溫；高屏及花東地區低溫約14至15度，因為日夜溫差很大，提醒民眾務必適時增減衣物，加強保暖，避免著涼、感冒。

