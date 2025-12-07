0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝

記者蔣季容／台北報導

未來一週共有2波東北季風。（圖／氣象署）

把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。

氣象署預報員鄭傑仁指出，今天清晨受到輻射冷卻影響，新竹以南溫度較低，最低溫出現在新竹關西10.7度，其次為苗栗西湖11.4度。 白天氣溫逐漸回升，西半部各地高溫26至28度，東半部24至25度。此外，今天恆春半島、澎湖、馬祖風力強，海邊活動要注意安全。

鄭傑仁說明，明天開始東北季風南下，新竹以北降雨增加，尤其基隆北海岸、大台北、宜蘭要留意局部大雨發生。週三至週五東北季風逐漸減弱，雨區僅迎風面且轉為零星；週六開始又將迎來下波東北季風，屆時北部及東半部地區，整體降雨再增加。

明天東北季風南下，基隆北海岸、大台北、宜蘭要留意局部大雨發生。（圖／氣象署）

溫度方面，鄭傑仁提到，明天北部及宜蘭高溫降到20初頭，降幅較明顯，東半部高溫則稍微下降，中南部明天整體高溫變化不大，未來一週約25至28度，不過早晚低溫不到20度，應適時增減衣物。週三至週五東北季風逐漸減弱，北部高溫慢慢回升至24至25度。

鄭傑仁表示，週六再迎來一波東北季風，低溫下探16至17度，局部地區不排除只有10度，是否達到大陸冷氣團等級仍須持續觀察，預計這波東北季風持續至16日。

氣象專家林得恩則說，第2波冷空氣預計在下週日（14日）南下，這波東北季風較強且會帶來大範圍顯著降溫，有「0度線」之稱的850百帕等壓線就在台灣北方，強度有機會達今年「首波大陸冷氣團」，台北氣象站的最低溫會達攝氏14.4度以下。

有「0度線」之稱的850hPa等壓線逼近台灣。（圖／翻攝自林老師氣象站）

