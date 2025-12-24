「0度線逼近台灣」最強冷氣團來襲！專家警告「這時」最冷

生活中心／綜合報導

冷氣團即將南下，天氣將出現明顯變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，入夜後東北季風增強，全台轉為偏冷型態。明（25日）為冷空氣全面影響階段，氣溫明顯下降，夜晚寒意加劇，最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探12至14度，民眾夜間與清晨外出須加強保暖。冷氣團預計週六（27日）起逐漸減弱，氣溫回升。此外，北、中部3000公尺以上高山仍有降雪機會，高山路段行車須留意天氣變化。

廣告 廣告





「0度線逼近台灣」入冬最強冷氣團來襲！專家警告「這時間」最冷

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今（24日）晚間發文指出，隨著夜晚到來，東北季風強度將逐漸提升，整體天氣型態也將開始出現轉變。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）









「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明（25日）為冷氣團全面南下階段，各地氣溫將明顯下滑，夜間寒意愈發明顯。粉專也說明，這波冷氣團最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探至12至14度，夜間或清晨外出活動須做好禦寒準備；冷空氣預計於週六（27日）起逐步減弱，氣溫才會緩慢回升。降雨方面，迎風面的北部及宜蘭地區容易出現降雨，整天濕冷感受明顯；中南部及澎湖多為多雲到晴，白天在陽光照射下略感涼爽，但早晚氣溫偏低，日夜溫差較大。

花蓮、台東雲量偏多，局部時段可能出現零星降雨；金門、馬祖則以多雲或陰天為主，偶有短暫飄雨，整體氣溫偏低。此外，北部及中部海拔3000公尺以上、位於中央山脈或雪山山脈稜線東側地區，仍有降雪機率，提醒行經台7甲、台8、台14線等高山路段的民眾，務必事先評估天氣狀況並做好準備。





「0度線逼近台灣」入冬最強冷氣團來襲！專家警告「這時間」最冷

明（25日）為冷氣團全面南下階段，各地氣溫將明顯下滑，夜間寒意愈發明顯。（示意圖／民視資料照）









氣象專家陳勝也在臉書粉專「觀氣象看天氣」提醒，依據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新模擬結果顯示，明（25日）深夜約1500公尺高度的0度等溫線將逼近北海岸，顯示冷空氣強度相當可觀，可望成為入冬以來影響最明顯的一波。陳勝分析，這波冷氣團伴隨的水氣略多，影響範圍以北部、東北部最為明顯，預估明晚至後天清晨，北部及東北部低溫約落在12至14度，若是空曠或地勢較高地區，如淡水、林口、平鎮、龍潭等地，氣溫還可能再下降1至2度，體感屬於濕冷型態。至於中部地區，夜間低溫約13至14度；南部及花東則約14至15度，與白天相對溫暖的天氣形成明顯落差，提醒民眾明晚外出務必注意保暖。













原文出處：「0度線逼近台灣」入冬最強冷氣團來襲！專家警告「這時間」最冷

更多民視新聞報導

維生素B12不足恐頭暈與麻木 全素食、高齡者需補充劑

王ADEN罷唱掀網暴風波 女學生低調暖回應惹網友心疼

最新／全台有感！17：47台東發生規模6.1地震 最大震度5級

