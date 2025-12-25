0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓

生活中心／施郁韻報導

此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合大陸冷氣團定義，且為入冬以來最強。（圖／資料照）

中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。

低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

6縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合大陸冷氣團定義，且為入冬以來最強。今晨截至5點32分，本島縣市平地最低氣溫依序為，新北石碇區10.1度、桃園楊梅區10.3度、新竹關西鎮10.9度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右。

吳德榮提到，今日各地區氣溫如下：北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。



吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今、明兩天「雪（零度）線」的高度，約在3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山（太平山等）的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？則可遇不可求。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週日（28日）季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至週四（30至1日）東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

更多三立新聞網報導

前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

罕見奇蹟照！沖繩與那國島「肉眼見中央山脈」 網直呼：台灣比想像還大

「3位超正親姊」包圍東海畢業生！網讚弟弟人生贏一半 姊姊IG發聲了

