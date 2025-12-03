「0度線」迅速朝南移！全台最冷下探14度 周末才回暖

【緯來新聞網】受強烈東北風影響，中央氣象署指出，今晚到明日清晨（12月3日至4日），全台將迎來這波冷空氣的最低溫時段，平地最低可能降至攝氏14度。此次冷氣團預估影響至12月5日，氣象署提醒民眾注意保暖。

全台最冷下探14度。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，隨著水氣逐漸減少，各地降雨機率降低，主要降雨集中於迎風面的基隆北海岸與宜蘭地區，預期僅有局部短暫陣雨。前氣象局長鄭明典也透過臉書發文表示，太陽西沉後，0度線迅速往南推進，應警覺氣溫驟降。



針對各地溫度變化，氣象署預估，4日至5日西部與宜蘭低溫約在14至18度之間，東部與澎湖落在18至20度，金門約13至14度，馬祖則為12至14度；白天高溫方面，北部、宜花及澎湖約為19至23度，中部及台東22至26度，南部最高可達26度，離島地區如金門與馬祖白天則分別落在18至19度及15至16度區間。氣象署預測自12月6日起，東北風逐漸減弱，氣溫可望回升。



氣象專家林得恩指出，此次冷空氣伴隨東北季風南下，導致中部以北、宜花等地感受明顯降溫，尤其愈晚愈冷。他預估，今晚至隔日清晨為最冷時段，北部與東北部低溫將落在14至16度左右，沿海或空曠地區可能更低2度。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《與惡》喬喬真的長大了！16歲抹濃妝穿無肩帶編織小可愛

奧斯卡2024完整名單看這 《奧本海默》奪最大獎又拿下大贏家