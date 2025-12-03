「那對夫妻」愛女妮妮疑遭霸凌 Kim心痛發聲：要孩子別害怕

【緯來新聞網】經常分享家庭生活的YouTuber「那對夫妻」，Kim（京燁）與Nico（品筠）育有1子1女，今（3日）Kim在社群發文，提到女兒妮妮在校園中疑似遭遇霸凌，讓他心痛表示，無論接下來會發生什麼，「身為爸爸我都會陪著她一起面對」。

「那對夫妻」愛女妮妮疑遭霸凌。（圖／翻攝那對夫妻IG）

Kim今天突然貼出與女兒合照，寫下：「看來⋯⋯老爸真的要出手了」，並呼籲家長們，若發現孩子在學校有異常情況，務必要讓他們勇敢求助，不應為了省事而視而不見。他強調，遇到問題就要面對，該處理的不能逃避，並透露已經主動聯繫學校。



這篇貼文引起廣大回響，不少網友留言討論，許多家長也分享相似經歷，不知如何應對類似情況。Kim隨後補充說明事件經過，提到妮妮的表現讓他相當感動，「妮妮從小就很懂事，她始終記得我們教她的：如果做的是對的事，就不用害怕。」

「那對夫妻」愛女妮妮疑遭霸凌。（圖／翻攝那對夫妻IG）

他進一步表示，妮妮在這件事上沒有選擇沉默，也沒有因為感到孤單而退縮，她相信，只要選擇正確，父母就會在背後支持她。



Kim最後再次強調：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著她一起面對。」這番話讓不少家長感同身受，留言寫道：「一定要讓孩子知道有依靠」、「真的是辛苦了」、「我女兒最近也遇到言語霸凌，好在我們及時介入並通知學校處理」。



★《緯來新聞網》提醒您：若遇霸凌行為，請勇敢求助 ★

