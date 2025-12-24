「0度線」逼近台灣抖爆！耶誕節冷氣團發威下探10°C 2地防大雨

生活中心／林昀萱報導

東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（25）日晨至26日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今、明兩天大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星。今日至週六入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。吳德榮提醒民眾，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右，要注意添衣保暖。

今晨4:30紅外線雲圖顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過(左)。雷達回波合成圖顯示，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波(中)。累積雨量圖顯示，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星(右)。

最新模式模擬顯示，今日至週六「雪（零度）線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而今晚、明日2000公尺左右的高山氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，有機會伴隨零星飄雪。下週（28）日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一至週三季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

