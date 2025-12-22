「0度線」高度降低 聖誕節有望下雪！下波冷更強久

【江宜潔／綜合報導】今（22）日受東北季風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，尤其宜蘭可能出現大雨，另大台北平地下半天也有零星飄雨機會，而這波濕涼預計明（23）日開始趨緩。專家提醒，下一波冷空氣會更強久，且聖誕節前後「0度線」高度降低，部分高山都有機會追雪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，最新（21日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風漸轉乾，大台北轉多雲、北台灣偏涼，北海岸及東半部仍有局部短暫雨機率，另中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。

今日各地氣溫分別為：北部16～23℃、中部13～28℃、南部14～29℃、東部15～27℃。

未來天氣，明日至週三（24）上午季風減弱、各地晴朗回暖，不過下午起至週六（27）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬顯示其持續較久、約比前波再低2℃，但仍屬東北季風等級，屆時迎風面北部及東半部轉有局部雨，北台灣濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降，山區偶有零星飄雨機率。

緊接著，週四（25）至週五（26）「0度線」高度降低，3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖…等）在水氣配合之下都將有零星飄雪機率；不過，由於不同模式模擬仍有差異、且有略為調強之趨勢，應持續觀察。

本週（22日至28日）天氣。中央氣象署

