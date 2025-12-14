「0成本分潤」行銷系學生道歉了 炸雞店老闆：希望大家歲月靜好

炸雞店老闆Jimmy小有名氣，曾經上電視節目暢談人生經歷。翻攝Threads/padampadam1970



一場本該歡樂的大學包場活動，沒想到演變成網路熱議的話題，最終也畫下句點。逢甲大學行銷系學生因為包場活動，估計帶來170人流，因此竟向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」，老闆拒絕後，一名學生發文公審店家「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，但慘遭網路撻伐，稱行銷系學生行為根本是「0成本分潤」。炸雞店老闆最新貼出收到學生道歉來信，老闆也選擇原諒表示，「人生不就是不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

女學生道歉訊息中表示，「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您致上歉意」，對於自己公開指控店家、影響信譽，是這件事情中最嚴重的錯誤，「我必須為此負責」。

女學生強調，此風波讓她深刻學到，在發布任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證，面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式。對此，她會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，「承擔相應的後果」。最後，女學生喊話，若老闆願意的話，想親自向他道歉，並說明對這件事的反省與改進。

底下網友紛紛熱議，認為女學生道歉文章「有點AI味」，也紛紛留言力挺老闆，「店家格局高，不用浪費心力跟他們計較」、「老闆人真好，是我就直接告下去」、「感謝老闆願意原諒學生，也希望學生在這事件上真正的反省及修正錯誤」、「道歉還用AI寫？有夠沒誠意」。

回顧事件本身，逢甲大學行銷系的學生團隊，在餐廳二樓舉辦包場活動，向一樓炸雞店老闆Jimmy提出合作提案，表示活動預估可帶來170人流，希望能從參與者消費中抽取20％的利潤，不過Jimmy認為合作方案不妥，且學生態度不佳，因此拒絕，沒想到被一名女學生上網公審。

對此，逢甲大學回應，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生願意面對錯誤、負起責任，未來也將持續強化學生在社會參與與溝通倫理方面的教育，避免類似情況再次發生。

