事件發生在11月底，台中某大學行銷系學生在該店所在複合式空間的2樓餐廳包場舉辦活動。學生向一樓的炸雞店老闆Jimmy提出，希望從經過一樓購買炸雞的活動參與者中抽取分成。Jimmy表示聽到這個要求感到非常驚訝，並當場拒絕了這個提議，質疑學生以什麼立場提出抽成要求。

0成本想抽成! 炸雞店老闆拒絕遭行銷系學生反罵態度差。(圖／網路翻攝)

一群台中某大學行銷系學生在舉辦活動時，因與想跟一樓炸雞店老闆談抽成引發糾紛，學生在網路上發文抱怨老闆態度不佳，引起爭議。事件延燒後，學生最終在社群平台公開道歉。這起始於商業合作卻演變為公關危機的事件，成為這些行銷系學生畢業前最深刻的一堂實戰課程。

行銷系生談抽成遭拒 網罵店家「沒打疫苗」。(圖／網路翻攝)

令人意外的是，遭到拒絕後，這些學生在社群平台Threads上發文，指控老闆態度惡劣、「瘋狂跳針」，甚至出言侮辱說對方「沒打狂犬病疫苗」，讓Jimmy直呼這些學生沒教養。Jimmy感到委屈，認為自己不答應合作卻被學生在網路上負面抹黑，他更質疑學校的教育方式。

對此，學生主辦方在自己的專頁回應，表示該店面平均人流約40人，而活動當天有170人，他們想透過合作與老闆八二分成，並強調交談過程都保持禮貌和開放態度，反而是老闆態度不佳，甚至禁止活動參與者購買炸雞。

學生主辦方在自己的專頁回應。(圖／網路翻攝)

律師陳頂新表示，學生在網路上影射炸雞店老闆為狗的言論，確實有貶損他人名譽之意，可能構成刑法第309條的公然侮辱罪。這提醒當事學生不要因一時失言而面臨法律風險。

這場原本計劃為「合作曝光」的行銷活動，最終卻演變成一場公關危機。行銷系學生在洽談合作破局後，不當地將矛頭指向店家，反而為自己上了一堂最真實的危機公關課程。

