0成本想抽成！逢甲學生遭拒合作怒嗆炸雞店 校方回應了

台中逢甲大學行銷系學生日前籌辦包場活動，因活動地點位於2樓，認為參加者進出時會經過1樓炸雞店，能替店家帶來人潮，遂主動向炸雞店老闆提出「8、2分帳」合作模式，希望透過推薦購買炸雞抽取20%營業額。該提議當場遭老闆拒絕，事後卻引發學生在網路發文嗆聲，掀起輿論爭議。

事件發生在11月籌備期間，學生向店家表示預估可帶來約170人流，認為對方能「順勢受惠」。不過老闆認為自己並非代售窗口，對「什麼都沒做卻要抽成」的合作方式無法接受，當場回絕，並直言希望學生不要再提相關要求。

談合作 為何演變成網路開嗆？

隨後1名女學生在Threads發文，指控炸雞店老闆態度惡劣，甚至以「是沒打狂犬病疫苗還是怎樣」等語羞辱對方。貼文曝光後，引來大量網友撻伐，質疑學生行為已逾越基本禮貌。炸雞店老闆也發文還原過程，反控學生開口就要求抽成，態度讓人難以接受。

風波延燒後，該名女學生已刪文並關閉帳號，活動幹部則出面道歉，坦承溝通方式與判斷失當，表示這次事件讓團隊深刻反省，也會作為踏入社會前的重要學習經驗。

校方如何看待爭議？

對此，逢甲大學回應，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生願意面對錯誤、負起責任，未來也將持續強化學生在社會參與與溝通倫理方面的教育，避免類似情況再次發生。

