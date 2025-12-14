0成本抽成炸雞店遭炎上！學生私訊老闆道歉了 網批沒誠意

逢甲大學行銷系一名女學生，舉辦活動向炸雞店老闆提0成本抽成遭拒，竟惱羞PO文嗆對方「沒打狂犬疫苗」。（圖／取自逢甲大學官網）

逢甲大學行銷系學生上月包下健行路一處場地舉辦派對，卻向1樓知名美式炸雞店提出「0成本抽成」，要求82分帳，遭老闆火大拒絕後，其中一名女學生在網路上公然辱罵老闆「沒打狂犬疫苗」，反遭炎上。今（14）日炸雞店老闆透露，已收到女學生道歉訊息，不過網友看了卻認為誠意不足。

炸雞店老闆今在Threads發文分享，自己收到逢甲行銷系女學生的道歉訊息，感嘆「其實人生不就是不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

當事女學生在道歉訊息中表示，「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您致上歉意」，反省過自己公開指控店家、影響店家信譽，是這件事情中最嚴重的錯誤，「我必須為此負責」。

女學生說，自己與組員因經驗不足，在提出要求時判斷失當，如今深刻學到教訓，面對店家或合作單位需保持尊重且負責的溝通方式，透露會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，承擔相應的後果。如果炸雞店老闆願意，自己希望能當面向老闆致歉。

女學生道歉訊息曝光，仍有網友不買單，「公開譴責店家，卻不公開道歉」、「發文公審，私訊道歉是什麼意思？」、「大街罵人，小巷道歉，道歉的同時又為自己找了一堆經驗不足，只是誤會之類的理由」、「建議應該由逢甲行銷系的老師教授，帶著學生親自向老闆道歉，這樣才能展現真正的誠意」、「她不是知道自己錯了，是知道自己慘了」。

