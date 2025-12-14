「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店！逢甲女學生道歉了 私訊內容曝光

生活中心／朱祖儀報導

台中逢甲大學行銷系學生日前在一間餐廳2樓舉辦包場活動，向同棟1樓的炸雞店老闆提出「0成本抽成」要求遭拒絕，其中一名女學生竟開轟老闆，「是沒打狂犬疫苗還是怎樣？」因此遭炎上。今（14）日稍早炸雞店老闆收到女學生的道歉訊息，感嘆「其實人生不就是～不經一事不長一智。」

逢甲大學行銷系學生11月舉辦活動，因活動辦在餐廳2樓，認為參與活動者都會經過炸雞店，可以增加對方曝光機會，因此找上炸雞店老闆洽談合作，想透過推薦參與者購買炸雞的方式，和老闆8、2分帳，卻遭到老闆拒絕。

女學生因此氣得在Threads上發文，聲稱當時他們派出組內最有禮貌的2人去談，「結果對方是沒打狂犬病疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，雖然曾想過對方不答應合作，但沒料想到對方的態度如此反彈，「我是不在場，但我光聽就氣瘋。」事後遭老闆打臉，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」事件因此炎上，女學生也急忙將原本貼文刪除。

今日稍早老闆分享截圖，透露女學生已傳訊道歉。從截圖看到，女學生表示，「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您致上歉意。」坦承當時自己在未確認事實、也未與老闆溝通的情況下，就在網路上發布具誤導性的內容，影響店家信譽，「是我在這次事件中最嚴重的錯誤，我必須為此負責。」

女學生表示，此事讓她深刻學到，在發布任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證，面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式，會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，也希望可以親自向炸雞店老闆道歉，說明自己反省及改進的狀況。

針對此事，先前逢甲大學回應，學生已經正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

