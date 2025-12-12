0成本生意惹議！台中大學生向炸雞店談抽成遭拒 公審嗆老闆「沒打狂犬疫苗」遭炎上

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中某大學行銷系學生近期租下複合式空間二樓舉辦活動，並主動向一樓知名炸雞店提出合作，希望參與活動的人若購買炸雞能從中抽取20%，但炸雞店老闆認為學生提案不合理，不可能平白給出抽成，立即拒絕，沒想到其中一名女學生竟在社群抱怨炸雞店態度超爛，「是沒打狂犬疫苗還是怎樣」，引發爭議。學生團隊昨（11）日下午致歉，表示因經驗不足與思慮不周，造成傷害，「我們會以此為教訓，更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。」

學生辦活動向附近店家提抽成遭拒，事後竟在Threads發文抱怨。（示意圖／unsplash）

學生團隊於提案破局後，一名參與活動企畫的女學生在Threads發文抱怨，聲稱已派出最有禮貌的組員洽談，但老闆「瘋狂跳針、態度超爛」，甚至使用「是不是沒打狂犬疫苗」等具侮辱性的字眼。貼文一出，即遭大批網友圍剿，批評學生「把抽成當理所當然」、「行銷系怎麼會提這種合作」，女學生隨後將帳號上鎖。

炸雞店老闆Jimmy前（10）日在粉專回應，直言：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」並指出學生一來就開口要求抽成，態度傲慢，令他無法接受。他並反問：「地球不是繞著你們轉。」甚至直言希望活動參加者「不要來買炸雞」，以表達對學生行為的不滿。

爭議持續延燒，學生主辦團隊首次發文試圖澄清，稱人流經過店門口確實能提升店家曝光，希望合作達成「雙贏」，並強調過程中保持禮貌，反而多次被老闆打斷。但此澄清文再度遭網友批評「硬拗」、「不懂商業邏輯」。

最終，學生團隊刪除澄清文，並於昨日發布正式道歉聲明，向老闆致歉。聲明指出，已要求涉事組員撤下不當言論，並正試圖主動聯繫店家親自致歉，承認初次籌辦活動經驗不足、思慮不周，導致誤會與傷害，「我們會以此為教訓，更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。」

