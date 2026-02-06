0比2絕地反攻！台灣羽球女團拍落日本隊 突破魔咒闖4強創新紀錄

林湘緹扛住壓力，帶領第3點吹起反攻號角。資料照（翻攝自林湘緹IG）

2026年亞洲羽球團體錦標賽於青島展開激烈角逐，台灣女團在今（6日）8強賽中，上演了一場驚心動魄的絕地大反擊。面對強敵日本隊，台灣女將在連丟前2點、陷入0比2絕境的壓力下，硬是連扳3點完成驚天大逆轉，最終以總比分3比2力克日本，不僅打破隊史過去皆止步8強的魔咒，更是賽史6屆以來首度殺進4強，同時順利取得4月丹麥優霸盃的參賽資格。

台灣女團昨（5日）在分組賽不敵由球后安洗瑩領軍的南韓，以分組第2身分晉級，今日對上日本雖然對方陣容未齊，但戰況依舊艱辛。首點女單派出世界排名第14的一姐邱品蒨，意外以13比21、16比21不敵世界第27的郡司莉子；緊接著第2點女雙許雅晴／宋祐媗也陷入苦戰，以15比21、17比21敗給日本新組合中西貴映／高橋美優，讓日本隊率先聽牌進入賽點。

關鍵的第3點女單，世界排名第20的左手名將林湘緹承擔起斷崖邊緣的重任。她在首局失利且次局技術暫停落後的情況下，展現極強韌性，最終耗時68分鐘以17比21、21比19、21比15擊退日本新星明地陽菜，成功為台灣隊保住生機。

第4點女雙，台灣教練團出奇兵，派出30歲老將楊景惇搭檔22歲小將許尹鏸的「拆組混搭」組合，兩人在首局化解對手局末點驚險逆轉後，決勝局發揮出色，以22比20、12比21、21比13拍落鈴木陽向／山北奈緒，將戰局硬是扳成2比2平手。

進入決定勝負的第5點，由「中租學霸」許玟琪迎戰日本16歲天才小將渡邊柚乃。許玟琪首局雖一度落後，但在關鍵時刻連拿5分以21比18搶下先機；儘管第二局受制於對手速度以8比21讓出，但在決勝局中，許玟琪頂住對手回敬6比1攻勢、追到僅剩1分差的龐大壓力，發揮節奏掌控優勢，最終以21比15艱辛奪勝。這場長達70分鐘的三局苦戰，不僅為台灣女團鎖定了歷史性的逆轉勝，更帶領球隊首度踏進亞團賽4強的殿堂。

