「0票閣揆杯葛1400萬票國會！」醫看卓榮泰拒副署財劃法：這招連柯建銘都不同意

行政院長卓榮泰今（15）日宣布不副署財劃法修正案，強調立院的修法版本有明顯違憲之處，若立法院有意見，可以依照憲法提出不信任案來倒閣。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文怒批，「0票的閣揆杯葛1400萬票的國會」，卓榮泰宣布不副署只是魁儡，背後的藏鏡人就是總統賴清德。

沈政男表示，卓榮泰對立法院通過的財劃法宣布「不予副署」，理由是此法違憲，而他必須守護憲法，稱被倒閣將是他的民主勳章，「卓榮泰是得了大頭症是不是？請問你有多少民意基礎，你當閣揆是拿了多少選票？0票！是賴清德總統任命你，而且無須立法院同意，所以說你的民意基礎，比里長還不如。」

​沈政男批，通過財劃法的藍白立委，區域加政黨，總共1400萬票，怎麼0票的閣揆指控1400萬票的國會違憲，用不副署的手段阻止法律案生效運作？

沈政男提到，不副署這一招，去年此時民進黨就提過了，當時總統府祕書長潘孟安堅決地說，總統做為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，免得打臉總統。「怎麼現在憲法守護神換成了0票的卓榮泰，然後不副署才是守護憲法？」

​沈政男稱，去年有綠委也說「不副署是閣揆制衡總統的權力」，事實上這才是正解，原本憲法規定閣揆須由立法院同意，等於閣揆的權力有一部分來自立院，但在1997修憲以後，閣揆完全由總統任命，不必立法院同意，副署變成了沒被刪除的形式動作而已。

​沈政男說，卓榮泰今天宣布不副署，只是魁儡，背後的藏鏡人就是賴清德。他說不同意不副署就倒閣、提不信任，意思就是「不然大家來重選立法委員」，「誰要跟你這個0票的閣揆玩無本遊戲？倒閣以後，換了別人當閣揆，還是賴清德的魁儡，如果看藍白不順眼，照樣可以不副署。」

​沈政男表示，不副署、不公布法律案的政治與法律責任，必須由賴清德承擔，卓榮泰負連帶責任。倒閣、提不信任與解散國會重選，都動不了賴清德的總統權力，「藍白根本不會理你們」，藍白接下來會做的，就是把政治與法律責任向選民說清楚，累積2026選舉的能量，不必理會什麼倒閣。

​​沈政男直言，如果這一招這麼好用，綠營去年就用了，「連柯建銘都不同意不副署這一招，理由也是那是閣揆對總統所做的動作，不是對立法院！」

