0至18歲成長津貼將上路 卓榮泰拚打造育兒鐵三角

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（記者陳志仁／新北報導）行政院長卓榮泰9日前往新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園視察時宣布，將在既有「0至6歲國家一起養」政策基礎上，於2027年推動「0至18歲成長津貼」支持措施，並以「父母照顧小孩、企業支持父母、政府支持企業」的鐵三角模式，完善育兒支持體系，提升年輕世代生育意願。

圖／行政院長卓榮泰9日前往新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園視察。（行政院提供）

卓榮泰表示，面對少子化挑戰，政府已提出「台灣人口對策新戰略」，透過強化托育、友善職場及家庭支持等多項措施，希望打造更完善的育兒環境；他強調，生兒育女是年輕人的權利與意願，但養兒育女則是國家與政府的重要責任，未來將持續投入資源，協助年輕家庭安心成家與育兒。

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卓榮泰指出，職場設置托育中心具有重要意義，孩子能與父母一同上下班，不僅有助於親子陪伴，也能讓家長安心工作；此外，行政院院本部一直希望設立托育中心或職場互助教保服務中心，但受限於空間條件尚未實現，因此特別肯定新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園的優質環境，認為未來其他公部門規劃相關設施時，也應朝此標準努力。

卓榮泰直指，教育部協助各部會盤點685處場域後，目前已設立166處非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，全國各級學校也設置超過2800處相關據點；為鼓勵企業投入托育服務，政府除提供最高500萬元設置補助外，企業相關支出還可按200％自營利事業所得額中減除，藉此降低企業投入門檻。

卓榮泰進一步說，「友善職場」是人口政策的重要一環，政府規劃將婚假、陪產檢及陪產假延長至14天，產假由8週增加至12週；育嬰留職停薪津貼部分，若雙親均領滿6個月津貼，可再各增加3個月，最長可領取9個月；此外，也將鼓勵200人以下企業提供彈性工時或縮減工時制度，協助育有12歲以下子女的家庭兼顧工作與照顧需求。

卓榮泰表示，行政院近期將成立「人口對策新戰略執行小組」，全面追蹤各項政策執行情形與推動進度；部分涉及修法的措施已送交立法院審議，其餘可透過行政命令執行的方案，則將加速推動，預計今年下半年陸續上路，並於明年全面實施。

卓榮泰強調，提升生育率不能只依靠個人與家庭努力，而必須透過政府、企業與家庭共同合作，建構完整支持網絡；他期盼透過各項政策落實，打造更友善的婚育與育兒環境，讓台灣人口對策新戰略發揮實質效果，迎向更穩健的未來發展。

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