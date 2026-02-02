生活中心／綜合報導



星座專家唐綺陽公布2月2日至2月8日星座運勢！本週受天王星順行、水星進入雙魚座與月亮對分五星影響，整體氛圍偏向情緒導向，溝通與人際關係易出現誤會與對立，水象星座則容易秒get通行證。唐綺陽提醒獅子座、天秤座與射手座在事業與態度上需保持冷靜，避免過度樂觀或情緒化應對；雙魚座、處女座與金牛座則被點名要回到內在與核心問題，重新檢視工作與感情方向。感情運方面，牡羊座與巨蟹座有告白與桃花升溫的機會，天蠍座與雙子座則需在選擇與價值觀中做出取捨。整體而言，本週12星座的關鍵在於平衡理性與感性，特別是週一至週三須留意衝突升高，才能讓工作與感情都朝更穩定方向前進。

廣告 廣告





水星入雙魚「0邏輯溝通期」來了！唐綺陽揭「這類人有通行證」：邏輯人很痛苦

唐綺陽提醒接下來可能會出現「溝通與人際關係」的誤會與對立。（圖／LINE TODAY提供）









【唐綺陽星座運勢週報2/2－2/8】







星象影響：天王星順行、水星進雙魚、月亮對分五星







本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。





水星入雙魚「0邏輯溝通期」來了！唐綺陽揭「這類人有通行證」：邏輯人很痛苦

唐綺陽提醒獅子座、天秤座與射手座在事業與態度上需保持冷靜，避免過度樂觀或情緒化應對。（圖／LINE TODAY提供）





12星座個別影響：



獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花



天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步





射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯





雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事













金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情有共同目標能助升溫





雙子：有選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷入二選一難題





處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關





天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電













牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜





巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信





魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛





水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞









以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：水星入雙魚「0邏輯溝通期」來了！唐綺陽揭「這類人有通行證」：邏輯人很痛苦

更多民視新聞報導

唐綺陽揭1週運勢！這星座「突發狀況多」宜放低姿態

2月局勢大改！唐綺陽示警「進入1時期」：重點是活下來

阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢

