0關稅助攻美規車！寶嘉聯合吳睿弘看好後市 多品牌佈局穩固市占率

寶嘉聯合執行董事吳睿弘今（22）日出席「桃園旗艦品牌中心」揭幕活動。

寶嘉聯合自新團隊於2024年12月入主以來，已屆滿1週年，2025年已賣出逾4,000輛新車，寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示：「做得還不夠好，未來半年到1年會持續優化服務體系。」談及成軍後的目標，他則回應：「2025年台灣整體車市約40萬輛，我們取得約1%市占率，2026年則持續與市場一同成長，隨著台灣車市轉好，寶嘉聯合也要持續站穩1%市占率。」

等了又等！台美對等關稅有可能要從2025年拖到2026年，雖然具體數字還未出爐，但車商因應各種關稅數字的內部備案已經就緒，吳睿弘則不諱言，在美國總統川普揮動關稅大旗下的產業變化與國際趨勢轉變更值得注意。

各車商緊盯關稅議題，經濟部先前已經釋出口風將以「美規車」為主，讓「美規車」降價議題成為車迷話題，而吳睿弘亦是評估，若美規車能獲得0關稅加持，很多車廠會逐步把原來不在美國生產的車型，慢慢要移回美國生產，因此，美規車在台市占率有望從目前的1%慢慢爬升到5%，且在此助攻下，進口車整體市占率也會持續超車國產車。

吳睿弘指出，川普透過移除關稅增加美規車的市場競爭力，同時透過談判催動汽車廠回到美國設廠，加速美國的傳統工業的再工業化。

而入主寶嘉聯合以來，吳睿弘也攜手團隊引進更多品牌與車款，並放話寶嘉聯合會是年底車展中，秀出最多新車的車商，2026年目標還會引進美式皮卡車品牌RAM。

2025年在台賣出逾4,000輛新車的寶嘉聯合，展望2026年將會有更多品牌與車款助陣，吳睿弘表示，預估2026年台灣整體車市仍有40多萬輛的水準，數字會較2025年成長，希望寶嘉聯合跟著市場一起向上，站穩1％的市占率。

