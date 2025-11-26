0-2歲視障兒 早療平台開天窗

全教總與國民黨立委陳菁徽（見圖），去年召集教育部與衛福部舉行座談會，訴求建構視障兒友善早療平台。（本報資料照片）

有鑑於現行視障嬰幼兒的早療平台不友善，以至出現許多未能及時早療的不幸案例。全國教師工會總聯合會攜手國民黨立委陳菁徽，在去年底召集教育部與衛福部舉行座談會，訴求建構友善早療平台，已促成國教署在今年5月啟動「2至8歲兒童視覺障礙專業支持服務試辦計畫」，不過主管0-2歲幼兒權益的衛福部卻開天窗，相關業務迄今沒有下文。

全教總及其秋圃視障專案相關人員聯手陳菁徽，在去年12月24日邀集教育部與衛福部召開「視覺障礙嬰幼兒至國小低年級特殊需求」座談會。會議當天有8名視障嬰幼兒家長到場，他們坦言，只能自己不斷尋找資源，並尋求民間團體協助，完全沒有政府支持。

據了解，當天會議作出3項結論，其中一項為國教署業務，已落實為5月啟動的試辦計畫。衛福部方面，則應於會後兩個月，提出幼兒專責醫師制度計畫納入視覺障礙嬰幼兒轉介追蹤制度及流程表改善報告；以及社家署應督察各縣市政府是否提供就讀一般學校（含幼兒園）普通班的視障兒童課後照顧上所需的特殊需求，並同樣應在兩個月內，提出報告。但衛福部兩項業務迄今均未定案。

秋圃視障者整體重建服務計畫主持人謝曼莉表示，視障幼兒醫療工作，橫跨早期療育科和身心障礙科等單位，到了醫療端，更涉及眼科、小兒科、兒童復健科等聯合評估，甚至不同科別醫生也不清楚要通報到何處，尤其復健科更缺乏視障定向行動和生活技能專家參與評估，導致小朋友容易錯失視覺發展黃金期。

社家署副署長張美美說明，衛福部今年2月25日、6月17日召集相關團體、視障者家長協會討論，共有5大決議。包括將身障及早療系統介接，讓先天視障孩童順利銜接至早療服務，預計明年3月前完成；將視障兒童特殊輔具納入明年各縣市生活重建相關費用補助；明年1月起將定向行動訓練員、生活技能訓練員納入全國早療據點，提供就近服務；另衛福部也正與師大特教系討論辦理在職訓練課程，有望年底前定案，明年上半年上路。