00後同事大驚「打字不用看鍵盤」 他嘆以前教老人電腦、以後還要教年輕人

一名上班族說，公司有一名2000年以後才出生的年輕同事，看到自己打字順暢、不用一直低頭看鍵盤上的注音符號，驚訝的讚嘆：「哇！你打字不用看鍵盤耶！」讓這名上班族忍不住感嘆「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？」

這名上班族在Threads發文表示，這名打字還需要低頭看鍵盤的是2000年後出生的年輕人，自己分享這件事不是要戰年輕人，也希望年輕人不要覺得自己有敵意，「比起以前被媒體帶頭罵我們草莓沒用的時代，現在學長們聽到這句話的反應只是覺得可愛，還有天啊時代已經不同了嗎？這樣的反應」。

原PO說，其實自己在公司也是年紀最大的員工，也是在學習打字不要加句號、不要打「XD」，也要不斷提醒自己去了解不同世代的能力和想法，「你們有你們世代的特點，要有自信！」

一名網友看後說，自己第一次知道年輕人不會盲打，也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機。結果六、七、八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教。

還有一名網友說，Y世代因為生長環境是電腦普及的年代、手機不能上網、休閒娛樂是電腦，所以可能連社群軟體都用電腦瀏覽器，花在電腦的時間多，自然而然會用電腦就是基礎的事情。不過他認為Z世代平常休閒娛樂大多以手機為主，電腦主要是上電腦課或是做報告等等才會使用到電腦，也不是每位同學都有電腦，自然普遍電腦能力不如Y世代，「如果今天情景是要用手機修圖、排版、剪影片，可能Z世代不會輸甚至還要教Y世代」。

其他網友看後也紛紛留言表示「結果是只有一個世代會用電腦」、「打字看鍵盤，這樣打字的速度跟不上我的情緒」、「剛上班時教老人用Word、Excel，現在教年輕人用Word、Excel」、「聊天室、即時通練出來的」、「我也被00後的說過為什麼我打字不用看鍵盤（一邊打字一邊看他）：為什麼要看鍵盤？」、「打字看鍵盤跟人吵架時怎麼來得及？為了吵架的速度，打字必須練起來啦！」、「我同學很久之前說：七年級生在職場上就是偕老扶幼」、「我也是最近才知道，原來現在的小朋友文書處理能力很差，連Excel最基本的統計畫圖都不會用。而且跟成績無關 ，因為讓我發現這件事的畢業於台大醫學系」、「我以為00後都可以不用看鍵盤…因為我自己就是00後」。



