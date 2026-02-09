00後驚見前輩「鍵盤盲打」Y世代嘆：根本扶老攜幼

台灣職場近期出現世代技能差異的討論。有網友在社群平台Threads分享，00後同事看到自己打字不用看鍵盤時相當驚訝，直呼太厲害。這個現象引發上萬人共鳴，揭露了一個有趣的世代斷層。

許多七八年級生回憶，當年的盲打技能是被環境逼出來的。在即時通、MSN盛行的年代，為了多開聊天室聊天，或在線上遊戲中邊走位邊放技能還要邊打字指揮，不看鍵盤成為基本功。有網友表示，以前中文打字每分鐘70字都算慢，打字看鍵盤跟人吵架時根本來不及。

相較之下，被稱為手機原住民的Z世代，從小接觸的是智慧型手機和平板電腦。現代年輕人連大學報告都能用手機完成，導致進入職場後出現電腦技能斷層。有上班族分享，遇過不會使用Ctrl+C複製貼上的新人，甚至有人問鍵盤上沒注音怎麼打字。

這種現象讓夾心世代的上班族感嘆，剛上班時教老人用Word、Excel，現在要教年輕人用同樣的軟體。七年級生在職場上變成扶老攜幼的角色，成為唯一精通電腦操作的世代。

不過也有人為年輕世代緩頰，指出他們雖然電腦文書能力較弱，但在手機修圖、影片剪輯或社群經營能力上可能遠勝前輩。00後網友則表示，大學四年幾乎沒用過電腦，現在小孩都用語音和視訊溝通，打字需求大幅降低。

