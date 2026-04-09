00400A掛牌首日漲1.12% 前十大成分股買了哪些

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國泰投信旗下首檔主動式ETF——主動國泰動能高息（00400A）今（9）日正式掛牌，盤中截至 10:40 分，上漲 1.2% 至 10.89 元。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 就在台股加權指數昨（8）日戲劇性大漲逾千點後，國泰投信旗下首檔主動式ETF——主動國泰動能高息（00400A）今（9）日正式掛牌，盤中截至 10:40 分，上漲 1.2% 至 10.89 元，實際持股也首度曝光。

據國泰投信官網顯示，00400A 目前持有逾 40 檔個股，產業別以電子零組件、半導體及電腦與周邊設備為主。前十大涵蓋台積電（2330）8.75%、台達電（2308）6.42%、台光電（2383）5.8%、欣興（3037）4.45%、金像電（2368）3.7%、智邦（2345）3.57%、聯發科（2454）3.3%、信驊（5274）3.27%、奇鋐（3017）3.22%、及旺矽（6223）2.82%。

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整體來看，多數為具長期競爭優勢的科技龍頭或成長產業，隨著 AI 需求由晶片端向系統端延伸，相關動能正由半導體核心向外擴散，逐步帶動 AI 伺服器、HBM 記憶體、高速傳輸與關鍵材料等族群同步受惠。例如：CCL 大廠台光電，受惠於 AI 製造與低軌衛星等訂單下營收穩健成長，三月營收達新台幣 120.1 億元，年增 56.63%。

此外，在 AI 電源供應器領域，台達電目前市佔率來到約 65%，穩居全球領航者地位。隨 AI GPU 相關的 AC／DC 電源轉換產品需求於今（2026）年放量，預計將推升年度營收動能。儘管在水冷散熱市場面臨後進者挑戰，台達電仍靠深厚的技術護城河維持市場龍頭優勢；且隨著 2026 下半年關鍵電力技術與液冷系統迎來世代交替，台達電有望藉由領先的技術迭代，持續擴大與競爭對手差距，穩固其全球 AI 基建核心供應商的地位。

主動國泰動能高息基金經理人梁恩溢表示，台股位處 3 萬餘點相對高檔，又逢地緣政治干擾，市場風險意識提升，資金在不同族群間快速移轉，盤面呈明顯輪動、短線震盪加劇的格局，指數表現也更容易受消息面牽動。

梁恩溢表示，整體而言，AI、半導體仍處於動能成長核心領域。隨全球生成式 AI 需求邁入實際落地階段，半導體供應鏈對先進製程與高階封裝需求持續提升，台積電在整體 AI 生態系中無可取代；同時，AI 產業已發展為高度分工、緊密協作的供應鏈體系，使台灣得以憑藉完整的產業聚落與技術整合能力，位居全球 AI 產業鏈的核心樞紐。

梁恩溢說，AI 競賽百家爭鳴，但無論是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）或谷歌（Google）與亞馬遜（Amazon）的自研晶片布局，背後皆仰賴台灣供應鏈在製造品質、交期彈性與工程整合能力上的長期累積，產業勝負關鍵已從單一產品表現轉向供應鏈交付能力與量產效率。在此架構下，作為先進製程與高階封裝的關鍵角色的「護國神山」，持續為台灣 AI 產業鏈提供支撐，也使整體供應鏈具續航基礎。

00400A 為全台首檔採月配息制的主動式台股ETF，在評估收益型標的時，著眼於避免投資人落入「賺了股息、賠了價差」的常見困境，不僅檢視個股殖利率水準，更納入「填息速度」與「填息率」等重要篩選指標，並汰除基本面轉弱的企業，確保基金在追逐現金流目標的同時，也能兼顧成長潛力，透過更高頻率的配息設計，讓資金運用有望更貼近投資人的日常財務規劃需求。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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